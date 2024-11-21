Назван размер переплаты по ипотеке на 5 млн рублей по нынешним ставкам

Ставки по ипотеке приближаются к 30% годовых. Если по такой ставке взять ипотеку на сумму 5 млн рублей, за 25 лет размер переплаты превысит 32 млн рублей – то есть окажется в семь раз больше суммы кредита.
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