Бравурность пока в сторонку

Александр Шентябин

Трезвым согражданам трудно будет что-то возразить автору. Разве что в каких-то деталях, но это - нормально! Для несогласных хочу напомнить основные требования для кандидатов, желающих повысить свою классную квалификацию. Требуется выполнить условия по трем критериям: Знать. Умет. Иметь. При должном уровне этих требований соискатель предъявлял их комиссии и если ее убеждал - получал классность, соответствующей квалификации. А чем выше класс, тем больше выплата за классность. Вот так обыденно и просто... В случае с СВО тоже должны быть совпадения хотелок и возможностей. Здесь все гораздо многопланово, чем с классностью, но другого не дано!