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Спички - не игрушка

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Бравурность пока в сторонку

Бравурность пока в сторонку

Потому, что надо готовиться воевать долго, и иначе вряд ли будет.  Без использования атомных бомб нас, возможно, ждут ещё лет пять, а то восемь или десять боевых действий в нынешнем ключе, и морально общество наше должно быть готово именно к такому раскладу.

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Комментарии
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Александр Шентябин
Трезвым согражданам трудно будет что-то возразить автору. Разве что в каких-то деталях, но это - нормально! Для несогласных хочу напомнить основные требования для кандидатов, желающих повысить свою классную квалификацию. Требуется выполнить условия по трем критериям: Знать. Умет. Иметь. При должном уровне этих требований соискатель предъявлял их комиссии и если ее убеждал - получал классность, соответствующей квалификации. А чем выше класс, тем больше выплата за классность. Вот так обыденно и просто... В случае с СВО тоже должны быть совпадения хотелок и возможностей. Здесь все гораздо многопланово, чем с классностью, но другого не дано!
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