“Женская трансформация”: обнищавшая на Украине Вера Брежнева подалась в инфоцыгане

Украинская певица Вера Брежнева после развода решила заняться так называемым “инфоцыганством”. Опальная в России артистка, пережив тяжелый год после начала СВО РФ в Украине, неожиданно решила запустить в Сети «женскую трансформационную платформу».
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