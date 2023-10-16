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“Женская трансформация”: обнищавшая на Украине Вера Брежнева подалась в инфоцыгане

“Женская трансформация”: обнищавшая на Украине Вера Брежнева подалась в инфоцыгане

Украинская певица Вера Брежнева после развода решила заняться так называемым “инфоцыганством”. Опальная в России артистка, пережив тяжелый год после начала СВО РФ в Украине, неожиданно решила запустить в Сети «женскую трансформационную платформу».

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