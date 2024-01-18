СК хочет возбудить дело из-за поста главы узбекского землячества об СВО Депутат Государственной Думы РФ Петр Толстой Государственная Дума РФ Вице-спикер Думы Петр Толстой назвал национальные диаспоры в России легализованной мафией, которая якобы подкупает власти и «крышует» преступников.
Союз азербайджанцев потребовал извинений от Госдумы
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Ю
Южанин
Союз азербайджанцев потребовал извинений от Госдумы...
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9 час.
Вадим Кузнецов
"татары, башкиры, удмурты, чуваши, чеченцы, дагестанцы" - все они граждане России. У всех них есть свои национальные образования - в рамках России. И в России у них, как у граждан, есть права граждан, и есть обязанности. Для иностранцев, которые собираются в России "сохранять национальную идентичность", можно предложить выход - вернуться домой. Потому что для россиян нет никакого смысла в "сохранении национальной идентичности" иностранца за счет российских граждан. Для национальной идентичности у азербайджанцев уже есть Азербайджан. А что такое "российский союз азербайджанцев"? И почему он российский?
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9 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Интернацианолизм для русских под управлением евреев всегда затратен не в нашу пользу.
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3 час.
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