Союз азербайджанцев потребовал извинений от Госдумы...

Вадим Кузнецов

"татары, башкиры, удмурты, чуваши, чеченцы, дагестанцы" - все они граждане России. У всех них есть свои национальные образования - в рамках России. И в России у них, как у граждан, есть права граждан, и есть обязанности. Для иностранцев, которые собираются в России "сохранять национальную идентичность", можно предложить выход - вернуться домой. Потому что для россиян нет никакого смысла в "сохранении национальной идентичности" иностранца за счет российских граждан. Для национальной идентичности у азербайджанцев уже есть Азербайджан. А что такое "российский союз азербайджанцев"? И почему он российский?