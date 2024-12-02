Ганчев: ВС России ведут наступление на трех направлениях в Харьковской области

Вооруженные силы России сосредоточились в Харьковской области на продвижении на трех направлениях. Руководитель российской областной администрации Виталий Ганчев сообщил РИА «Новости» об успехах подразделений.
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