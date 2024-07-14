Хельмут Марко: Гасли не смог смириться, что Ферстаппен намного быстрее него

Хельмут Марко: Гасли не смог смириться, что Ферстаппен намного быстрее негоRed Bull Content Pool Советник Red Bull Racing Хельмут Марко поделился воспоминаниями о неудачных выступлениях Пьера Гасли в команде из Милтон-Кинса и назвал одну из причин провала француза.
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