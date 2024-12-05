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Армия России проламывает оборону ВСУ у Курахово, оставляя гарнизон без дорог снабжения (КАРТА)

Армия России проламывает оборону ВСУ у Курахово, оставляя гарнизон без дорог снабжения (КАРТА)

Армия России проламывает оборону ВСУ у Курахово, оставляя без дорог снабжения гарнизон в городе. Информацию о продвижениях ВС РФ подтверждают украинские военные аналитики.

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