Дом семьи Александра Большунова уничтожен после обстрела ВСУ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира, ныне представляющего сборную Татарстана на внутрироссийских соревнованиях, Александра Большунова уничтожен попаданием украинского боеприпаса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии