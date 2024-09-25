Сусуман — небольшой городок, расположенный в глубине Магаданской области, примерно в 630 километрах от Магадана по Колымскому шоссе".
Сусуман
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Сусуман — небольшой городок, расположенный в глубине Магаданской области, примерно в 630 километрах от Магадана по Колымскому шоссе".
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