Аномально жаркое лето атакует: синоптики дали сумасшедший прогноз на 2023 год

Аномально жаркое лето атакует уже в предстоящее время. Метеоролог кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин в беседе с RT (18+) рассказал, что период с июля по август 2023 года станет одним из самых жарких в истории метеорологии.
Аномально жаркое лето атакует уже в предстоящее время. Метеоролог кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин в беседе с RT (18+) рассказал, что период с июля по август 2023 года станет одним из самых жарких в истории метеорологии.
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