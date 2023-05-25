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Аномально жаркое лето атакует: синоптики дали сумасшедший прогноз на 2023 год

Аномально жаркое лето атакует: синоптики дали сумасшедший прогноз на 2023 год

Аномально жаркое лето атакует уже в предстоящее время. Метеоролог кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин в беседе с RT (18+) рассказал, что период с июля по август 2023 года станет одним из самых жарких в истории метеорологии.

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