Serge

Артур Будаев Про молодёжь. Эта же молодёжь гибнет на СВО, защищая страну от европейских орд фашистов

Нет, Артур, не эта. Молодёжь на СВО тратит то, что они зарабатывают, на средства защиты и связи, беспилотники, прицелы и т. д., потому что деньги на всё это были спиз...ны по госконтрактам той "молодёжью", что платит по 2 ляма за ложу на "Газпром Арене".