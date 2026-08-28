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"Схема Канье" против воюющей страны: Миллиарды в карман аферистов, взрыв перед выборами и пир "элит"

"Схема Канье" против воюющей страны: Миллиарды в карман аферистов, взрыв перед выборами и пир "элит"

Автор: Александр Бабицкий О странной ситуации с концертом Канье Уэста узнали даже люди, бесконечно далёкие от рэпа.

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Комментарии
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Serge
Артур Будаев
Про молодёжь. Эта же молодёжь гибнет на СВО, защищая страну от европейских орд фашистов
Нет, Артур, не эта. Молодёжь на СВО тратит то, что они зарабатывают, на средства защиты и связи, беспилотники, прицелы и т. д., потому что деньги на всё это были спиз...ны по госконтрактам  той &quot;молодёжью&quot;, что платит по 2 ляма за ложу на &quot;Газпром Арене&quot;.
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4 н.
Роман Романов
Serge
Нет, Артур, не эта. Молодёжь на СВО тратит то, что они зарабатывают, на средства защиты и связи, беспилотники, прицелы и т. д., потому что деньги на всё это были спиз...ны по госконтрактам  той &amp;quot;молодёжью&amp;quot;, что платит по 2 ляма за ложу на &amp;quot;Газпром Арене&amp;quot;.
/...потому что деньги на всё это были спиз...ны по госконтрактам той &quot;молодёжью&quot;, что платит по 2 ляма за ложу на &quot;Газпром Арене&quot;.../ Скорее их родителями &quot;спиз...ны&quot;.
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3 н.
Vlad Dirkin
Хочешь сделать мне больно? Включи рэп и я закричу... (С) Последний БойСкаут
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3 н.