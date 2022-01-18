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Более 20 единиц новой пожарной автомобильной техники поступили в войска ВВО в прошедшем году

Более 20 единиц новой пожарной автомобильной техники поступили в войска ВВО в прошедшем году

Пожарные автомобили, благодаря использованным обновленным конструктивным решениям, обладают повышенной дорожной проходимостью, улучшенной эргономикой, более удобным расположением средств пожаротушения.

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