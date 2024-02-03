Отказ от дружбы с Россией ведет Армению к унижениям и развалу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал ряд фундаментальных для будущего его страны заявлений. Он считает, что два основополагающих государственных документа – Конституцию и Декларацию независимости Армении – требуется радикально переписать.
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