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Украина переходит в режим жёсткой экономии: не хватает денег на содержание ВСУ

Украина переходит в режим жёсткой экономии: не хватает денег на содержание ВСУ

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий на очередном заседании Рады объявил, что правительство вынуждено перейти к режиму жёсткой экономии бюджетных средств, не закреплённых на нужды ВСУ.

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