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Царьград

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Всё население Ганы призвали отказаться от поцелуев из-за оспы обезьян

Всё население Ганы призвали отказаться от поцелуев из-за оспы обезьян

Жителей Ганы призвали воздержаться от поцелуев из-за оспы обезьян. Численность населения африканской страны составляет 33 миллиона человек.

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