ЕС требует международного расследования причин трагедии в Мадждаль-Шамсе

Европейский союз призвал к международному расследованию инцидента в Мадждаль-Шамсе после обмена обвинениями между Израилем и «Хезболлой» в связи с ответственностью за этот инцидент, сообщило сегодня, 28 июля, арабское издание Rai Alyoum.
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