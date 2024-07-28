ЕС требует международного расследования причин трагедии в Мадждаль-Шамсе

Европейский союз призвал к международному расследованию инцидента в Мадждаль-Шамсе после обмена обвинениями между Израилем и «Хезболлой» в связи с ответственностью за этот инцидент, сообщило сегодня, 28 июля, арабское издание Rai Alyoum.