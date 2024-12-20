ТАСС: обвиняемый в убийстве Кириллова может связаться с сообщниками на свободе

АЖ

Александр Жигилий

Да это маленький винтик, так называемый, расходный материал! Вокруг него выстроено шоу- якобы раскрытого дела об убийстве генерала! По сути это цирк, что бы скрыть сам факт грубейшего провала работы спецслужб( приукрасить горечь пощечины накануне праздника спеслужб)! Уж очень большая оплеуха прилетела им! Когда реально задерживают преступников- информация о них практически недоступна в СМИ, а здесь полный цирк- с точностью наоборот!!! Само преступление не раскрыто ! Там ведь не одиночка работал, если с такой скоростью совершено само убийство! Это ведь надо узнать адрес проживания, его режим работы, систему передвижений по городу, приезд и выезд на работу, есть повторы ежедневные или нет.....???? Это целая группа работала! Этот кнопкотык-это расходный материал изначально, так же как и у наркоторговли- есть собственники товара, а есть расходный материал, который создает видимость успешной работы наркоконтроля!