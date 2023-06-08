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«Часть жизни закончена», — отмалчивающийся Малахов вышел из тени и сделал заявление

«Часть жизни закончена», — отмалчивающийся Малахов вышел из тени и сделал заявление

Долгое время про Андрея Малахова ничего не было слышно. Телеведущий ушел в тень, не делая никаких особых заявлений, но не так давно в эфире программы «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1» раскрыл душу и рассказал публике о том, как потерял отца.

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