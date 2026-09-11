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The Eurasia Daily news agency

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SMO will stage a rock musical based on the songs of the fighter who performed in front of Putin

SMO will stage a rock musical based on the songs of the fighter who performed in front of Putin

The rock musical "Height" based on the songs of the participant of the special operation from the Lugansk People's Republic Sergey Nikhaenko, who performed his composition to Russian President Vladimir Putin in 2025, will be released at the Novosibirsk Musical Theater at the end of March 2027.

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