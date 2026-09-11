The rock musical "Height" based on the songs of the participant of the special operation from the Lugansk People's Republic Sergey Nikhaenko, who performed his composition to Russian President Vladimir Putin in 2025, will be released at the Novosibirsk Musical Theater at the end of March 2027.
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