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Закон и Порядок

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Немецкому журналисту, бравшему интервью у Путина, грозят судом в ФРГ

Немецкому журналисту, бравшему интервью у Путина, грозят судом в ФРГ

Бравшему интервью у Путина немецкому журналисту пригрозили судом в Германии Немецкая медиагруппа NRD может подать в суд на автора фильма о Путине, журналиста Зайпель из-за данных о спонсировании его работы из России.

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