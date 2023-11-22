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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Дюрэнт набрал 31 очко и 9 передач, «Финикс» взял верх над «Портлендом»

Кевин Дюрэнт набрал 31 очко и 9 передач, «Финикс» взял верх над «Портлендом»

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт помог команде добиться победы в матче внутрисезонного турнира с «Портлендом» (120:107).

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