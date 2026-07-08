В «Казань Экспо» представили достижения потребительской кооперации Татарстана

В международном выставочном центре «Казань Экспо» открылась выставка предприятий потребительской кооперации Татарстана в рамках Международного форума «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли».
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