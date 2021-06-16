В Польше обвинили немецкого депутата во лжи из-за слов о пакте Молотова-Риббентропа

Высоцкий сделал интересное умозаключение: в Германии, по его словам, до сих пор жив национал-социализм, о чем якобы свидетельствуют слова депутата ГауландаПольское издание Nasz Dziennik опубликовало интервью с профессором Веславом Высоцким, который заведует кафедрой истории XIX и XX века на историческом факультете Университета имени кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве.