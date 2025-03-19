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Первый трамповский удар

Первый трамповский удар

Ростислав Ищенко *** © Donald J. Trump / t.me/realdonaldtrump Трамп — человек проживший долгую бурную жизнь, привыкший бороться и побеждать, до сих пор демонстрирующий выдающиеся бойцовские качества (чего стоит хотя бы его возвращение в Белый дом, после украденных демократами выборов и четырёх лет преследований со стороны мечтавшей посадить его и посадившей многих его сторонников команды Байдена).

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Комментарии
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Александр Салтановский
Нельзя верить пиндосам, совсем, ни одному слову - обманут, это правило и закон, а этот шизофреник с простреленным ухом, не исключение из этого правила!
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21 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Росси верить янкам  нельзя
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16 час.
Семен Демин
Россию в прямом военном конфликте победить невозможно, благодаря мужеству, героизму и самопожертвованию русского солдата. А вот используя глупость российских начальников,  легко. Это и демонстрирует Трамп.
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11 час.
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