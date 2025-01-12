В Брянской области сбили БПЛА

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа ликвидировали Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ над Брянской областью, сообщает 13 января глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
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