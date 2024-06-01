Инвесторы заработали десятки миллионов долларов на мемкоинах

Недавние данные сети подчеркнули впечатляющие доходы, достигнутые инвесторами в монеты-мемы. В центре внимания была монета-мем на основе Solana (SOL), которая с начала года выросла в 51 раз, что привлекло значительное внимание.
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