В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильных осадков и гололеда

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра и возможных осадков. По данным Федерального государственного бюджетного учреждения "Приволжское УГМС", местами по региону ожидается сильное усиление западного и юго-западного ветра до 15-18 метров в секунду, а ночью на севере пройдут обильные осадки в виде мокрого снега, метели, налипания мокрого снега, гололеда и метельницы на дорогах.