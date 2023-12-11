Сборная Архангельской области победила команду из Китая на международном турнире по шахматам

Онлайн-соревнования по шахматам «Арктическая ладья» прошли на базе Научной библиотеки САФУ в столице ПоморьяС северянами с шахматной баталии схлестнулись представители сборной китайской провинции Шаньдун.
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