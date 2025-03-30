Погружение в ад: как экскурсия к кораллам превратилась в борьбу за жизнь Утром 27 марта 2025 года батискаф… Туристка раскрыла истинные причины затопления батискафа в Египте: «Люки были открыты, а экипаж кричал впустую» .
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