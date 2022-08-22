В Новосибирске внедорожник Jeep выехал на встречку и не пропустил машину со спецсигналом

Новосибирцы возмутились поведением водителя Jeep Grand Cherokee в пробке на Бетонном переезде. Иномарка выехала на встречную полосу, перегородив тем самым дорогу автомобилю со спецсигналом, пишут очевидцы в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".