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Царьград

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Трамп взялся за "любимые игрушки". Марочко предупредил: "Продолжит ломать через колено кого угодно"

Трамп взялся за "любимые игрушки". Марочко предупредил: "Продолжит ломать через колено кого угодно"

Президент США Дональд Трамп взялся за "любимые игрушки". Военный эксперт Андрей Марочко напомнил, что Трамп в первую очередь бизнесмен.

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