Шесть рабочих погибли при пожаре в Ростовской области

В хуторе Страхов загорелся дом, в котором проживали рабочие. Накануне они праздновали день рождения.<strong>Шесть человек стали жертвами пожара в жилом доме в хуторе Страхов Семикаракорского района Ростовской области, <a href="https://t.
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