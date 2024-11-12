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Шесть рабочих погибли при пожаре в Ростовской области

Шесть рабочих погибли при пожаре в Ростовской области

В хуторе Страхов загорелся дом, в котором проживали рабочие. Накануне они праздновали день рождения.<strong>Шесть человек стали жертвами пожара в жилом доме в хуторе Страхов Семикаракорского района Ростовской области, <a href="https://t.

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