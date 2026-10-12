В МВД Татарстана прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня образования кадровой службы в системе органов внутренних дел

Заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майор полиции Алексей Завгороднев вместе с председателем Совета ветеранов ОВД республики – членом Общественного совета ведомства Маратом Айдаровым поздравили руководство и личный состав кадровых подразделений с профессиональным праздником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым