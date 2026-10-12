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В МВД Татарстана прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня образования кадровой службы в системе органов внутренних дел

Заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майор полиции Алексей Завгороднев  вместе с председателем Совета ветеранов ОВД республики – членом Общественного совета ведомства Маратом Айдаровым поздравили руководство и личный состав кадровых подразделений с профессиональным праздником.

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