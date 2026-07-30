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Daily Storm

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В Татарстане легковушка вылетела на встречку и врезалась в автобус с детской хоккейной командой

В Татарстане легковушка вылетела на встречку и врезалась в автобус с детской хоккейной командой

Предварительно, пострадали четыре ребенкаВ Лаишевском районе Татарстана произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, который перевозил детскую хоккейную команду.

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