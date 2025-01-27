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Трещины на потолках, а подвалы — в нечистотах: "новоселье" во Владимире привлекло Бастрыкина

Трещины на потолках, а подвалы — в нечистотах: "новоселье" во Владимире привлекло Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о нарушениях прав жильцов, которые были переселены в новые квартиры в микрорайоне Оргтруд.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Уверен, что найдут стрелочников, а потом накажут невиновных, и наградят &quot;непричастных&quot;. Все как обычно. И Бастрыкин не поможет. Ну может еще сильнее нахмурит брови и скажет что-то грозное. В России на нижнем уровне &quot;правят&quot; не Бастрыкин и даже не Путин. Там правят чиновники, которых так много, что их, как тараканов, - можно истреблять долго и нудно, а они все равно будут множиться и продолжать жрать все, что их окружает. Такова система Власти, которую построил Путин.
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