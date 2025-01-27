Трещины на потолках, а подвалы — в нечистотах: "новоселье" во Владимире привлекло Бастрыкина

ВВ

Василий Васильев

Уверен, что найдут стрелочников, а потом накажут невиновных, и наградят "непричастных". Все как обычно. И Бастрыкин не поможет. Ну может еще сильнее нахмурит брови и скажет что-то грозное. В России на нижнем уровне "правят" не Бастрыкин и даже не Путин. Там правят чиновники, которых так много, что их, как тараканов, - можно истреблять долго и нудно, а они все равно будут множиться и продолжать жрать все, что их окружает. Такова система Власти, которую построил Путин.