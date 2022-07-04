В Самарской области сотрудники полиции провели мероприятия по популяризации госуслуг в электронном виде

В рамках работы по популяризации государственных услуг в электронном виде начальник регистрационно-экзаменационного отделения МО МВД России «Похвистневский» майор полиции Марат Ибрагимов провел среди курсантов автошкол акцию «ПДД и Госуслуги для начинающих водителей».