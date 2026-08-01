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В Австралии книгу вернули в библиотеку спустя 150 лет

В Австралии книгу вернули в библиотеку спустя 150 лет

Associated Press рассказало об удивительной находке в городе Киама. Местный житель Росс Симмонс, разбирая во время ремонта старый закрытый камин, обнаружил за кирпичной кладкой чайный ящик, в котором лежала старинная книга «Древности Афин» 1858 года выпуска.

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