Подрывная работы спецслужб Запада
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АНГЕЛ АНГЕЛ
России давно пора играть на опережение и не только вести информационную войну, но финансовую, диверсионную и т.д. Надо не стесняться привлекать к этому "друзей" америкосов из террористических организаций, тех кто имеет зуб на нах и прочих доброжелателей, они не стесняются гадить России, так давайте им отвечать их же методами...
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13 час.
Nikolia Vovchenko
Самым лучшим опережением врага на информационном фронте было бы обучение народа политической грамотности.Да,вот только те,кто и должен был бы это организовать и сделать после одобрения гос думой в 1995 году или после майского указа Президента в 2012 -боятся,а вдруг народ потом их"попросит"освободить "хлебное"место...
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10 час.
Александр Денисов
Ишь какой, с такой фамилией ишь чего удумал, учить русский народ политической грамотности. Народ у нас грамотный, но вот только истории своей страны не знает, вот даже Президент про социализм помнит только то, что калоши были резиновые... Это из хорошего...
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4 час.
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