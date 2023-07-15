Подрывная работы спецслужб Запада

АНГЕЛ АНГЕЛ России давно пора играть на опережение и не только вести информационную войну, но финансовую, диверсионную и т.д. Надо не стесняться привлекать к этому "друзей" америкосов из террористических организаций, тех кто имеет зуб на нах и прочих доброжелателей, они не стесняются гадить России, так давайте им отвечать их же методами...

Nikolia Vovchenko Самым лучшим опережением врага на информационном фронте было бы обучение народа политической грамотности.Да,вот только те,кто и должен был бы это организовать и сделать после одобрения гос думой в 1995 году или после майского указа Президента в 2012 -боятся,а вдруг народ потом их"попросит"освободить "хлебное"место...