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Кредит в мундире: почему удержать цены на картофель становится всё сложнее

Кредит в мундире: почему удержать цены на картофель становится всё сложнее

Кредит в мундире: почему удержать цены на картофель становится всё сложнее Ольга ВайленкоЦены на картофель в России — один из главных индикаторов продовольственной стабильности, и в 2024 году эта тема стала особенно острой.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
А  в  Союзе цены не бегали. и не только на картофель. Было государство  и в нём руководители ,которые могли спросить.....
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15 час.

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