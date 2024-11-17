Кредит в мундире: почему удержать цены на картофель становится всё сложнее Ольга ВайленкоЦены на картофель в России — один из главных индикаторов продовольственной стабильности, и в 2024 году эта тема стала особенно острой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии