Как едет новый внедорожник Tank 700: обзор и впечатления

Я познакомился с внедорожником Tank 700 еще в апреле, и впоследствии, во время тестирования различных моделей от Great Wall Motors, у меня была возможность несколько минут покататься на предсерийном образце.
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