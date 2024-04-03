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3 апреля в Тамбове отключат электричество на 13 улицах и в сёлах Бокино и Лужки

3 апреля в Тамбове отключат электричество на 13 улицах и в сёлах Бокино и Лужки

В среду, 3 апреля, в Тамбове и округе будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

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