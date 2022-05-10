НАТО никогда не осуществляет агрессию, никогда не начинает военных действий против изначально сильного соперника Сообщение Белорусский политолог: необходимо укреплять союз с Россией и Китаем для обеспечения безопасности появились сначала на .
НАТО никогда не осуществляет агрессию, никогда не начинает военных действий против изначально сильного соперника Сообщение Белорусский политолог: необходимо укреплять союз с Россией и Китаем для обеспечения безопасности появились сначала на .
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