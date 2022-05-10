Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Можно было хотя-бы выйти к приднестровью перекрыв поставки оружия в Одессу да и приднестровью уже легче будет.Вероятный характе...
  • Простой Обыватель
    Пока есть сконцентрированные объекты, наверно решили не распылятся.Вероятный характе...
  • W357 Ц753W357
    А про выход к приднестровью тишина и освобождении Одессы , или как обычно ждут пока укрепятся.Вероятный характе...

Белорусский политолог: необходимо укреплять союз с Россией и Китаем для обеспечения безопасности

НАТО никогда не осуществляет агрессию, никогда не начинает военных действий против изначально сильного соперника Сообщение Белорусский политолог: необходимо укреплять союз с Россией и Китаем для обеспечения безопасности появились сначала на .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх