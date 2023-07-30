«Прилетел на вертолете и нажал красную кнопку», — SHAMAN устроил шокирующее представление на патриотическом концерте

Патриотичный певец SHAMAN поразил свою публику на концерте в Новомосковске 30 июля. Исполнитель эффектно появился перед сотнями пришедших на событие зрителей на вертолете, облетев весь стадион и приземлившись под шум и радостные возгласы фанатов.