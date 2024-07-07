В результате взрыва была повреждена подстанция в Никополе

На востоке Украины продолжаются проблемы с энергосистемой. В результате серии взрывов в Днепропетровской области, в том числе в городе Никополь, многие частные потребители и инфраструктурные учреждения остались без электричества.
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