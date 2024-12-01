Полиция 30 ноября задержала двух подростков, их подозревают в нападении со стрельбой на студента колледжа в Яблоневом саду в Петербурге.
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Полиция 30 ноября задержала двух подростков, их подозревают в нападении со стрельбой на студента колледжа в Яблоневом саду в Петербурге.