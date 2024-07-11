Челябинские врачи удалили опухоли из сердца у 70-летних пациентов. Фото

Челябинские врачи прооперировали 70-летних пациентов с диагнозом — опухоль левого предсердия. У одного пенсионера образование на сердце обнаружили во время УЗИ, определив, что у него должна быть срочная операция.
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