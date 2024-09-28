МИД: РФ может обратиться в Международный суд ООН по делу о "Северных потоках"

Россия официально предъявила досудебные претензии из-за взрывов на "Северных потоках" ряду государств, на очереди стоят другие потенциально причастные к взрывам страны, в случае отрицательного результата РФ может обратиться в Международный суд ООН.
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