Путин и Алиханов обсудили производство промышленных роботов в России

На встрече с президентом Владимиром Путиным глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что русские компании способны производить все основные виды промышленных роботов, уделяя особое внимание локализации ключевых компонентов для станков.
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