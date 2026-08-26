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Царьград

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Путин и Алиханов обсудили производство промышленных роботов в России

Путин и Алиханов обсудили производство промышленных роботов в России

На встрече с президентом Владимиром Путиным глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что русские компании способны производить все основные виды промышленных роботов, уделяя особое внимание локализации ключевых компонентов для станков.

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