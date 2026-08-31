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Swiss police launch manhunt after rave shooting kills 1, wounds 5

Swiss police launch manhunt after rave shooting kills 1, wounds 5

Authorities in Switzerland said a manhunt is underway for one or more suspects following a shooting at a rave that killed a woman and wounded five other people on Sunday.

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