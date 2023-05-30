Сам себе мастер

160 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Stas Guzowskij
    Кое что из этого делал, но только для собственных нужд. Ставлю большой +.Мало кто знает пр...
  • Лолита Садвакасова
    СТАРО КАК МИР! МОЕЙ ДОЧЕРИ 38 ЛЕТ , А В ПЕРВЫЕ ЕЙ СШИЛА. КОГДА ЕЙ БЫЛО 13Каждый год на лет...
  • Лолита Садвакасова
    КОВРЫ И ПЛЕДЫ ДА ЛЕЖАНКИ ЖИВОТНЫМТОП-16 трендовых ...

Погреб как украшение участка: фотоподборка

Погреб как украшение участка: фотоподборка

Подполье и подвал всегда спрятаны под домом, гаражом или другой хозяйственной постройкой. А вот погреб для хранения консервации, овощей и других запасов может быть отдельностоящим.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх