Погреб как украшение участка: фотоподборка

Подполье и подвал всегда спрятаны под домом, гаражом или другой хозяйственной постройкой. А вот погреб для хранения консервации, овощей и других запасов может быть отдельностоящим.
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